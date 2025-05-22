У Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні

Військові вважають, що Росія може вдатися щонайменше до провокацій на кордоні, щоб перевірити реакцію Альянсу

Прикордонний пункт Фінляндії (Ілюстративне фото: LAURI HEINO/EPA)

Фінські збройні сили вважають, що Росія може напасти або вдатися до провокацій на кордоні, щоб перевірити реакцію НАТО, за три-п'ять років після закінчення війни в Україні. Про це повідомив начальник відділу стратегії Фінських збройних сил Самі Нурмі в інтерв'ю YLE.

За його словами, військові сили Фінляндії беруть до уваги розрахунки колег з інших країн щодо агресії РФ. Але одночасно стежать за розвитком подій на кордоні із Росією та роблять свої висновки.

"Різні джерела публічно говорили про три-п'ять років. Наші розрахунки подібні. Для нас важливо уважно стежити за розвитком подій, оновлювати власні оцінки та діяти відповідно до ситуації", – сказав він.

Нурмі заявив, що відновлення Росії після війни в Україні та традиційне розгортання військ триватимуть роки. Модернізація триватиме ще довше. Але РФ здатна швидко розгорнутися для обмеженого удару.

"Обмежена концентрація сил може відбутися дуже швидко. Росія має можливість це зробити, це було видно в Україні, коли почалася війна", – повідомив військовий.

Як зазначає видання, востаннє можливості Росії публічно оцінювала данська військова розвідка. Згідно з ним, Росія може напасти на сусідів через шість місяців – два роки, і буде здатна на ширшу війну в Європі через п'ять років, якщо оборону Європи не буде посилено.

Європейський Союз навесні також оцінив, що Європа має бути готова захищатися протягом п'яти років.

Протягом останніх тижнів кілька міжнародних ЗМІ повідомляли про зростання російської присутності на кордоні із Фінляндією на основі супутникових знімків.