На фоне переговоров Мерц назвал четыре вещи, важные для союзников в поддержке Украины

Канцлер считает ключевыми элементами для союзников сотрудничество с США, единство Запада, давление на РФ и осознание угрозы со стороны Москвы

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Литву назвал четыре основных аспекта, которые должны придерживаться западные лидеры в поддержке Украины на фоне переговоров о мире. Об этом сообщает LRT.

В текущей ситуации российско-украинской войны, особенно на фоне мирных переговоров, Мерц видит четыре элемента, на которых следует сосредоточиться на западных союзниках Украины.

"Мы не позволим России внести раздор между нами. Мы твердо поддерживаем Украину. Мы, европейца, держимся вместе. И мы будем одной командой из США, насколько это возможно", – сказал немецкий канцлер.