На фоне переговоров Мерц назвал четыре вещи, важные для союзников в поддержке Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Литву назвал четыре основных аспекта, которые должны придерживаться западные лидеры в поддержке Украины на фоне переговоров о мире. Об этом сообщает LRT.
В текущей ситуации российско-украинской войны, особенно на фоне мирных переговоров, Мерц видит четыре элемента, на которых следует сосредоточиться на западных союзниках Украины.
"Мы не позволим России внести раздор между нами. Мы твердо поддерживаем Украину. Мы, европейца, держимся вместе. И мы будем одной командой из США, насколько это возможно", – сказал немецкий канцлер.
Во-вторых, он отметил, что все союзники имеют общую цель – достичь полного прекращения боевых действий между Россией и Украиной, как это с самого начала предложили США.
Третьим аспектом Мерц назвал давление на Россию.
"Президент Украины продемонстрировал всему миру снова и снова в последние недели, что буксование переговоров – не вина Украины. Чтобы Россия села за стол переговоров, ЕС одобрил новый пакет санкций. Поэтому вы знаете, что мы готовы делать еще больше – больше давления на Россию, больше поддержки для Украины", – сказал глава немецкого правительства.
И, в-четвертых, по мнению Мерца, западные страны не должны забывать, что Россия сегодня является самой большой угрозой для Европы и мира.
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