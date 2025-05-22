На тлі переговорів Мерц назвав чотири речі, важливі для союзників у підтримці України

Канцлер вважає, що ключовими елементами для союзників є співпраця зі США, єдність Заходу, тиск на РФ та усвідомлення загрози з боку Москви

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Литви назвав чотири основні аспекти, яких мають дотримуватися західні лідери у підтримці України на тлі переговорів про мир. Про це повідомляє LRT.

У поточній ситуації російсько-української війни, особливо на тлі мирних переговорів, Мерц бачить чотири елементи, на яких слід зосередитися західним союзникам України.

"Ми не дозволимо Росії внести розбрат поміж нами. Ми твердо підтримуємо Україну. Ми, європейці, тримаємося разом. І ми будемо однією командою зі США, наскільки це можливо", – сказав німецький канцлер.