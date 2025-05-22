На тлі переговорів Мерц назвав чотири речі, важливі для союзників у підтримці України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Литви назвав чотири основні аспекти, яких мають дотримуватися західні лідери у підтримці України на тлі переговорів про мир. Про це повідомляє LRT.
У поточній ситуації російсько-української війни, особливо на тлі мирних переговорів, Мерц бачить чотири елементи, на яких слід зосередитися західним союзникам України.
"Ми не дозволимо Росії внести розбрат поміж нами. Ми твердо підтримуємо Україну. Ми, європейці, тримаємося разом. І ми будемо однією командою зі США, наскільки це можливо", – сказав німецький канцлер.
По-друге, він зазначив, що всі союзники мають спільну ціль – досягти повного припинення бойових дій між Росією та Україною, як це з самого початку запропонували США.
Третім аспектом Мерц назвав тиск на Росію.
"Президент України продемонстрував усьому світу знову і знову протягом останніх тижнів, що буксування перемовин – не провина України. Щоб Росія сіла за стіл перемовин, ЄС схвалив новий пакет санкцій. Тож ви знаєте, що ми готові робити ще більше – більше тиску на Росію, більше підтримки для України", – сказав глава німецького уряду.
І по-четверте, на думку Мерца, західні країни не мають забувати, що Росія сьогодні є найбільшою загрозою для Європи та світу.
- 15 травня 2025 року глава МЗС Німеччини Вадефуль сказав, що США та Європа мають консенсус у питанні посилення санкцій проти Росії.
- 20 травня Рада ЄС ухвалила 17-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабну агресію проти України.
- 21 травня глава Європейської ради Антоніу Кошта у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що у разі відмови Росії від припинення вогню будуть застосовані сильніші санкції проти держави-агресора.