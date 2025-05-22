Германия более чем в 12 раз увеличит свою танковую бригаду в Литве для сдерживания России

Решение о развертывании целой бригады в Литве было принято в рамках обновления оборонной позиции НАТО

Немецкий танк (Фото: EPA)

Германия стремится завершить создание танковой бригады к концу 2027 года с численностью личного состава до 5000 человек для сдерживания угроз со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg.

Это будет первая постоянно развернутая танковая бригада страны за границей со времен Второй мировой войны, отмечают журналисты.

22 мая канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первом торжественном построении 45 танковой бригады в центре литовской столицы Вильнюса.

Решение о развертывании целой бригады в Литве было принято в рамках обновления оборонной позиции НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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По данным Министерства обороны, в настоящее время на месте находятся около 400 солдат.

К концу 2027 года должно быть 5000 человек – таким образом количество увеличится в 12,5 раза.

Представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что немецкие солдаты уже начали свои первые тренировки и учения на местах, которые в ближайшие месяцы будут еще более активизированы.

В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45 танковой бригаде, в результате чего численность подразделения увеличится до 1800 человек.

Однако сможет ли Берлин развернуть полноценную бригаду до конца 2027 года, частично зависит от того, насколько быстро литовские власти смогут расширить инфраструктуру и размещение дополнительных 3000 солдат, необходимых для достижения этой цели, отмечают журналисты.

Литва увеличивает расходы на оборону до 5,25% ВВП для укрепления собственной армии, а также для размещения немецкой бригады.

Балтийская страна оценивает, что может потратить около $1,1 млн на строительство военной и учебной инфраструктуры для немецких вооруженных сил.

В настоящее время Германия стремится привлечь больше молодежи к военной службе. Недавно Берлин принял закон об улучшении оплаты и условий труда находящихся за рубежом солдат, в частности в Литве.

9 мая немецкий оборонный концерн Rheinmetall и финский производитель спутников с синтетической апертурной радарной системой (SAR) ICEYE заключили меморандум о создании совместного предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

15 мая стало известно, что Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара".