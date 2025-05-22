Німеччина у понад 12 разів збільшить свою танкову бригаду в Литві для стримування Росії

Рішення про розгортання цілої бригади в Литві було ухвалено в межах оновлення оборонної позиції НАТО

Німецький танк (Фото: EPA)

Німеччина прагне завершити створення танкової бригади до кінця 2027 року з чисельністю особового складу до 5000 осіб для стримування загроз з боку Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Це буде перша постійно розгорнута танкова бригада країни за кордоном з часів Другої світової війни, зазначають журналісти.

22 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус візьмуть участь у першому урочистому шикуванні 45 танкової бригади в центрі литовської столиці Вільнюса.

Рішення про розгортання цілої бригади в Литві було ухвалено в межах оновлення оборонної позиції НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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За даними Міністерства оборони, наразі на місці перебувають близько 400 солдатів. Влада планує збільшити їхню кількість до 500 до кінця 2025 року.

До кінця 2027-го це має бути 5000 осіб – таким чином кількість збільшиться в 12,5 раза.

Речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер повідомив, що німецькі солдати вже розпочали свої перші тренування та навчання на місцях, які в найближчі місяці будуть ще більше активізовані.

У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві будуть підпорядковані 45 танковій бригаді, завдяки чому чисельність підрозділу збільшиться до 1800 осіб. До літа 2026 року Німеччина планує розмістити на місцях близько 2000 солдатів.

Однак чи зможе Берлін розгорнути повноцінну бригаду до кінця 2027 року, частково залежить від того, наскільки швидко литовська влада зможе розширити інфраструктуру і розміщення додаткових 3000 солдатів, необхідних для досягнення цієї мети, зазначають журналісти.

Литва збільшує витрати на оборону до 5,25% ВВП для зміцнення власної армії, а також для розміщення німецької бригади.

Балтійська країна оцінює, що може витратити близько $1,1 млн на будівництво військової та навчальної інфраструктури для німецьких збройних сил.

Наразі Німеччина прагне залучити більшу кількість молоді до військової служби. Нещодавно Берлін ухвалив закон про покращення оплати та умов праці солдатів, які перебувають за кордоном, зокрема в Литві.

9 травня німецький оборонний концерн Rheinmetall та фінський виробник супутників із синтетичною апертурною радарною системою (SAR) ICEYE уклали меморандум про створення спільного підприємства Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

15 травня стало відомо, що Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару".