У Европы есть до четырех лет до нападения РФ, это не просто "возможно" – разведка Украины
Олег Иващенко (Фото: Википедия/Valentyna Melnyk)

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко считает, что после завершения войны против Украины Россия будет готова к агрессии против Европы уже через два-четыре года. Об этом он заявил в интервью Укринформ.

По его словам, планы России не менялись: страна-агрессор все так же хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны.

"Но дальше – это уже не "возможно", а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа – в зоне риска", – сказал Иващенко.

По прогнозам украинской разведки, разделяемых европейскими союзниками, после окончания боевых действий против Украины России понадобится до двух-четырех лет, чтобы восстановить боеспособность.

"Если санкции отменят – процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее. То есть, через два-четыре года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии – уже против Европы", – подчеркнул руководитель ВСР.

Читайте также
Генинспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году – Reuters
польшанаторазведкаОлег Иващенкобалтийские страны