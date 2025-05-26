У Европы есть до четырех лет до нападения РФ, это не просто "возможно" – разведка Украины

По словам главы Службы внешней разведки, после Украины России понадобится до двух-четырех лет, чтобы восстановить боеспособность

Олег Иващенко (Фото: Википедия/Valentyna Melnyk)

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко считает, что после завершения войны против Украины Россия будет готова к агрессии против Европы уже через два-четыре года. Об этом он заявил в интервью Укринформ.

По его словам, планы России не менялись: страна-агрессор все так же хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны.

"Но дальше – это уже не "возможно", а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа – в зоне риска", – сказал Иващенко.

По прогнозам украинской разведки, разделяемых европейскими союзниками, после окончания боевых действий против Украины России понадобится до двух-четырех лет, чтобы восстановить боеспособность.

"Если санкции отменят – процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее. То есть, через два-четыре года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии – уже против Европы", – подчеркнул руководитель ВСР.

20 марта 2025 года президент Литвы сказал, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО к 2030 году.

8 мая сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после завершения войны против Украины.

19 мая посол Польши в Украине заявил, что перспектива нападения РФ на НАТО зависит от того, выиграет ли Украина войну.

Газета NYT писала, что Россия укрепляет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. В НАТО считают, что пять лет спустя Москва может напасть на страну.

22 мая сообщалось, что в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.