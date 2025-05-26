У Европы есть до четырех лет до нападения РФ, это не просто "возможно" – разведка Украины
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко считает, что после завершения войны против Украины Россия будет готова к агрессии против Европы уже через два-четыре года. Об этом он заявил в интервью Укринформ.
По его словам, планы России не менялись: страна-агрессор все так же хочет полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны.
"Но дальше – это уже не "возможно", а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа – в зоне риска", – сказал Иващенко.
По прогнозам украинской разведки, разделяемых европейскими союзниками, после окончания боевых действий против Украины России понадобится до двух-четырех лет, чтобы восстановить боеспособность.
"Если санкции отменят – процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее. То есть, через два-четыре года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии – уже против Европы", – подчеркнул руководитель ВСР.
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