Генинспектор Бундесвера приказал полностью перевооружить армию к 2029 году – Reuters

Немецкие солдаты (Фото: nara.getarchive.net)

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер приказал полностью оснастить немецкие Вооруженные силы вооружением и другими материалами до 2029 года. Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с соответствующим документом.

По оценкам Бройера и других высокопоставленных военных чиновников НАТО, Россия к 2029 году, возможно, возобновит свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

Читайте также Германия более чем в 12 раз увеличит свою танковую бригаду в Литве для сдерживания России

В документе "Директивные приоритеты для усиления готовности", который Бройер подписал 19 мая, говорится, что Германия достигнет цели с помощью средств, полученных в результате ослабления долгового бремени страны в марте.

В директиве Бройер, в частности, определяет приоритеты вооружений, которые следует приобрести или разработать в первую очередь. Они частично отражают приоритеты, определенные ранее НАТО.

Среди них – усиление истощенной противовоздушной обороны Германии, в том числе с целью перехвата беспилотников.

В 2024 году собеседники Reuters сообщали, что НАТО обратится к Берлину с просьбой по крайней мере вчетверо увеличить свои средства противовоздушной обороны, начиная от систем большей дальности, таких как Patriot, и заканчивая системами малой дальности.

Еще один приоритет, согласно документу, – способность наносить глубокие точные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров (310 миль) и далеко за линией фронта врага.

Помимо требования пополнить запасы боеприпасов в Германии, Бройер также предписывает Германии повысить целевые показатели запасов всех типов боеприпасов.

Другие приоритеты – быстрое расширение возможностей Германии в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы "наступательных и оборонных возможностей" в космосе.