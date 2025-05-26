Генінспектор Бундесверу наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року – Reuters

Серед ключових пріоритетів є посилення ППО, далекобійне озброєння та боєприпаси

Німецькі солдати (Фото: nara.getarchive.net)

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр наказав повністю оснастити німецькі Збройні сили озброєнням та іншими матеріалами до 2029 року. Про це повідомляє Reuters, ознайомившись із відповідним документом.

За оцінками Броєра та інших високопоставлених військових чиновників НАТО, Росія до 2029 року, можливо, відновить свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

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В документі "Директивні пріоритети для посилення готовності", який Броєр підписав 19 травня, йдеться, що Німеччина досягне мети за допомогою коштів, які отримали внаслідок ослаблення боргового тягаря країни в березні.

У директиві Броєр, зокрема, визначає пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити насамперед. Вони частково відображають пріоритети, визначені НАТО раніше.

Серед них – посилення виснаженої протиповітряної оборони Німеччини, зокрема з метою перехоплення безпілотників.

У 2024 році співрозмовники Reuters повідомляли, що НАТО звернеться до Берліна з проханням щонайменше вчетверо збільшити свої засоби протиповітряної оборони, починаючи від систем більшої дальності, таких як Patriot, і закінчуючи системами малої дальності.

Ще одним пріоритетом, згідно з документом, є здатність завдавати глибоких точних ударів, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів (310 миль) та далеко за лінією фронту ворога.

Крім вимоги поповнити запаси боєприпасів у Німеччині, Броєр також наказує Німеччині підвищити цільові показники щодо запасів усіх типів боєприпасів.

Іншими пріоритетами є швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби та створення стійкої системи "наступальних й оборонних можливостей" у космосі.