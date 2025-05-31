Британія підготувала 130-сторінковий огляд про нагальну загрозу з боку Росії

Британські військові (Фото: Flickr)

Британія підготувала 130-сторінковий стратегічний оборонний огляд, який попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія. Уряд має представити його 2 червня, передає The Guardian.

Огляд написаний трьома радниками прем'єр-міністра Кіра Стармера, буде спиратися на уроки, отримані з війни Росії проти України.

В документі також зосередяться на Китаї, який буде описаний не як ворог, а як "витончений і наполегливий виклик", який іноді готовий співпрацювати з Москвою, і двох менших "регіональних дезорганізаторах" – Ірані і Північній Кореї.

За даними журналістів, у ньому буде зображено найвищу військову та безпекову загрозу з часів закінчення Холодної війни, хоча й не буде сказано, що інтенсивність кібер- та диверсійної діяльності Москви означає, що Британія вже заглибилася у війну з Росією.

Очікується, що аналіз, підготовлений групою експертів на чолі з колишнім генеральним секретарем НАТО Джорджем Робертсоном, не міститиме нових зобов'язань щодо оборонних витрат. Натомість він підтвердить зобов'язання, взяте Стармером у лютому, збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% у наступному скликанні парламенту.

Але, ймовірно, його використовуватимуть для обґрунтування значного збільшення середньострокових оборонних витрат, яке, як очікується, буде узгоджено на саміті НАТО пізніше в червні, і яке може сягнути понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів у реальному вираженні.

Очікується, що в огляді також буде розглянуто питання чисельності британської армії на тлі повідомлень про те, що Міністерство оборони та Казначейство сперечаються щодо того, чи включати зобов'язання збільшити чисельність з цільового показника 73 000.

Дані, опубліковані цього тижня, показують, що чисельність армії впала до найнижчого рівня з часів Наполеона і навіть раніше: на 1 квітня кількість солдатів, які проходять постійну військову підготовку, становила 70 860 осіб, що на 2,3% менше, ніж у попередньому році.

Зобов'язання збільшити чисельність армії на 5 000 осіб, якщо вдасться досягти цього, коштуватиме близько 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на рік у вигляді додаткової заробітної плати, проживання, спорядження та інших ресурсів. Але якщо це буде успішно, це допоможе військовим виконувати зобов'язання за кордоном, які, ймовірно, зростатимуть у найближчі роки, пишуть журналісти.

Очікується, що Стармер представить план огляду на заході 2 червня, перш ніж Гілі представить повний документ парламенту.