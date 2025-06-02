Британія переходить у режим готовності до ведення бойових дій – Стармер

За словами британського прем'єра, мир необхідно зберігати, якщо потрібно, силою

Кір Стармер (Фото: EPA-/ANDY RAIN/POOL)

Велика Британія переходить у режим "готовності до ведення бойових дій". Про це повідомив прем'єр-міністр держави Кір Стармер під час викладу подробиць Стратегічного огляду оборони уряду, передають Sky News та New York Times.

За його словами, при зіткненні із прямою загрозою з боку інших армій найбільш ефективним стримуванням є готовність, щоб "забезпечити мир через силу".

Під час виступу він заявив, що покладе край "спустошенню збройних сил країни" і має намір створити армію, яка буде "інтегрованіша, більше підготовлена і більш смертоносна, ніж будь-коли". Також у планах – створити "стратегічний резерв".

Крім того, у Стратегії йдеться про те, що у Британії збудують щонайменше шість заводів з виробництва боєприпасів, створено нову далекобійну зброю та будуть інвестиції у протиповітряну та протиракетну оборону королівства.

На додачу до цього Стармер заявив, що буде побудовано 12 нових ударних підводних човнів. Він пообіцяв, що новий підводний човен з'являтиметься кожні 18 місяців.

Також британський прем'єр підтвердив, що буде проінвестовано 15 млрд фунтів стерлінгів у забезпечення ядерного стримування Британії "на десятиліття вперед" для створення тисяч робочих місць.

"Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності – зберігати мир, якщо потрібно, силою... Настав момент змінити те, як ми захищаємо себе, і оновити нашу націю", – заявив Стармер.