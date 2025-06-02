Глава Минобороны Британии пообещал сделать армию "в 10 раз более смертоносной"
Планы Стратегического обзора обороны сделают армию Великобритании "в 10 раз более смертоносной". Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили во время выступления в Палате общин, передает газета The Guardian.
По его словам, мир стал гораздо опаснее.
"Боевая готовность означает более сильное сдерживание. Нам нужно более сильное сдерживание, чтобы избежать огромных человеческих и экономических затрат, которые создают войны, и мы предотвращаем войны, став достаточно сильными, чтобы вести их и выигрывать", — подчеркнул Хили.
Он отметил, что правительство Британии создаст "новый гибридный флот", построив новые ударные подлодки, передовые военные корабли и новые автономные суда. Построит новое поколение Королевских ВВС, которые будут включать в себя F-35 и модернизированные Typhoon.
Глава ведомства подчеркнул, что Министерство обороны сделает армию "в 10 раз более смертоносной, объединив будущие технологии дронов, автономии и искусственного интеллекта с тяжелым металлом танков и артиллерии".
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