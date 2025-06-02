Глава Минобороны Британии пообещал сделать армию "в 10 раз более смертоносной"

Джон Хили (Фото: Filip Singer/EPA)

Планы Стратегического обзора обороны сделают армию Великобритании "в 10 раз более смертоносной". Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили во время выступления в Палате общин, передает газета The Guardian.

По его словам, мир стал гораздо опаснее.

"Боевая готовность означает более сильное сдерживание. Нам нужно более сильное сдерживание, чтобы избежать огромных человеческих и экономических затрат, которые создают войны, и мы предотвращаем войны, став достаточно сильными, чтобы вести их и выигрывать", — подчеркнул Хили.

Он отметил, что правительство Британии создаст "новый гибридный флот", построив новые ударные подлодки, передовые военные корабли и новые автономные суда. Построит новое поколение Королевских ВВС, которые будут включать в себя F-35 и модернизированные Typhoon.

Глава ведомства подчеркнул, что Министерство обороны сделает армию "в 10 раз более смертоносной, объединив будущие технологии дронов, автономии и искусственного интеллекта с тяжелым металлом танков и артиллерии".

31 мая 2025 года сообщалось, что Великобритания подготовила 130-страничный обзор об угрозе России.

2 июня Стармер заявил, что Великобритания переходит в режим "готовности к ведению боевых действий".