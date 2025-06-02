Британия построит 12 атомных подлодок из-за угрозы нападения со стороны России
Подлодка (Фото: EPA)

Великобритания объявила о планах построить 12 новых атомных подлодок, готовясь к потенциальной вооруженной агрессии со стороны России. Об этом объявит 2 июня премьер-министр Кир Стармер, сообщает The Times.

12 новых ударных атомных подлодок должны заменить семь имеющихся субмарин класса Astute, оснащенных конвенционным оружием.

Также они дополнят четыре стратегические подлодки с ядерными ракетами Trident, формирующими морской компонент ядерного сдерживания Великобритании.

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Ввод в эксплуатацию новых лодок ожидается с конца 2030-х годов.

Новые субмарины станут частью трехстороннего пакта безопасности AUKUS, заключенного между Великобританией, США и Австралией в 2021 году. Североатлантический союз предусматривает обмен военными технологиями, информацией и совместную разработку подлодок. Общее количество субмарин, заказанных в пределах AUKUS, составит 20 единиц.

Премьер Стармер также обещает инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около $20 млрд. – Ред.) в программу создания ядерных боеголовок.

Британия никогда раньше не раскрывала, сколько атомных ударных подлодок будет построено для замены класса Astute, а также масштабы инвестиций в свои программы строительства боеголовок, отмечает издание.

Королевский флот эксплуатирует пять подлодок с обычным вооружением, не имеющим ядерного вооружения, как часть флота класса Astute. Еще две будут готовы к концу 2026 года.

Подлодка будет строиться каждые 18 месяцев, заменив все семь подлодок класса Astute к концу 2030-х годов.

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