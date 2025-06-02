Британія збудує 12 атомних підводних човнів через загрозу нападу з боку Росії

Човни планують ввести в експлуатацію з кінця 2030-х років

Підводний човен (Фото: EPA)

Велика Британія побудує 12 нових атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку Росії. Про це оголосить 2 червня премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомляє Thе Times.

12 нових ударних атомних підводних човнів мають замінити сім наявних субмарин класу Astute, оснащених конвенційною зброєю.

Також вони доповнять чотири стратегічні підводні човни з ядерними ракетами Trident, що формують морський компонент ядерного стримування Великої Британії.

Введення в експлуатацію нових човнів очікується з кінця 2030-х років.

Нові субмарини стануть частиною тристороннього безпекового пакту AUKUS, укладеного між Великою Британією, США та Австралією у 2021 році. Альянс передбачає обмін військовими технологіями, інформацією та спільну розробку підводних човнів. Загальна кількість субмарин, замовлених у межах AUKUS, сягне 20 одиниць.

Премʼєр Стармер також обіцяє інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $20 млрд. – Ред.) у програму створення ядерних боєголовок.

Британія ніколи раніше не розкривала, скільки атомних ударних підводних човнів буде побудовано для заміни класу Astute, а також масштаби інвестицій у свої програми будівництва боєголовок, зазначає видання.

Королівський флот експлуатує п'ять підводних човнів зі звичайним озброєнням, які не мають ядерного озброєння, як частину флоту класу Astute. Ще два будуть готові до кінця 2026 року.

Підводний човен будуватиметься кожні 18 місяців, замінивши всі сім підводних човнів класу Astute до кінця 2030-х років.

14 травня 2025-го стало відомо, що Британія розробила підводні дрони із системою спостереження Lura на основі ШІ, що дасть змогу ідентифікувати російські підводні човни.

29 травня стало відомо, що Британія створить нове Кібернетичне та електромагнітне командування для захисту військових мереж від десятків тисяч кібератак.