Глава Міноборони Британії пообіцяв зробити армію "в 10 разів смертоноснішою"

Джон Гілі (Фото: Filip Singer/EPA)

Плани Стратегічного огляду оборони зроблять армію Великої Британії "у 10 разів смертоноснішою". Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі під час виступу у Палаті громад, передає газета The Guardian.

За його словами, світ став набагато небезпечнішим.

"Бойова готовність означає сильніше стримування. Нам потрібне сильніше стримування, щоб уникнути величезних людських та економічних витрат, які створюють війни, і ми запобігаємо війнам, ставши достатньо сильними, щоб вести їх та вигравати", – наголосив Гілі.

Він зазначив, що уряд Британії створить "новий гібридний флот", побудувавши нові ударні підводні човни, передові військові кораблі та нові автономні судна. Побудує нове покоління Королівських ВПС, які включатимуть F-35 та модернізовані Typhoon.

Очільник відомства наголосив, що Міністерство оборони зробить армію "у 10 разів смертоноснішою, поєднавши майбутні технології дронів, автономії та штучного інтелекту з важким металом танків та артилерії".

31 травня 2025 року повідомлялося, що Велика Британія підготувала 130-сторінковий огляд про загрозу Росії.

2 червня Стармер заявив, що Велика Британія переходить у режим "готовності до ведення бойових дій".