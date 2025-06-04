Великобритания в течение года поставит Украине 100 000 дронов

Это свидетельствует о десятикратном увеличении объемов поставок

Джон Хили (Фото: EPA)

Великобритания обязалась поставить Украине 100 000 дронов к концу текущего финансового года в апреле 2026 года, заявив, что беспилотные летательные аппараты изменили способ ведения войн. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, запланированный объем поставок БпЛА в 10 раз больше предыдущих.

Пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Хили официально сообщит о новых обязательствах на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн"), которое запланировано на 4 июня.

"Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершая важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов", – заявил Хили накануне встречи.

Отмечается, что поставка 140 000 британских артиллерийских снарядов завершилась в январе.

Помимо предоставления дронов, Великобритания планирует потратить в этом году еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских войск.

В понедельник правительство Великобритании одобрило Стратегический обзор обороны, призывающий к созданию более "смертоносной", технологически ориентированной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную российскую агрессию.

Согласно планам, Великобритания планирует учиться на опыте более чем трехлетней борьбы Киева против российского вторжения, во время которой дроны изменили поле боя.