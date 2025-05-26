Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16 – фото

Міністр оборони Нідерландів вважає, що не існує кращого призначення для цих літаків, ніж використання їх українськими військовими

Винищувач F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Нідерланди 26 травня відправили Україні останню партію винищувачів F-16. Загалом Амстердам передав українським Повітряним силам 24 таких літаки, повідомили у пресслужбі оборонного відомства країни.

Зазначається, що винищувачі вже вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до передання Україні. На летовищі був присутній міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Це ностальгійний момент, адже F-16 десятиліттями були центральною частиною нашої авіації. Але тепер, коли ми переходимо на F-35, я не можу уявити кращого призначення для цих літаків, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для українців. Вони допомагають тримати російську агресію на відстані – і для нас також", – заявив він.

Глава Міноборони Нідерландів підкреслив, що зазвичай навчання керувати такими винищувачами триває кілька років, але українським пілотам і технічному персоналу вдалося освоїти їх надзвичайно швидко.

Міністр зазначив, що F-16 уже допомогли Збройним Силам України перехоплювати крилаті ракети та безпілотники, тим самим рятуючи життя. Він також наголосив, що ці винищувачі мають "значно кращі бойові характеристики та вищу стійкість у повітряних боях порівняно із застарілими радянськими літаками, які досі використовувалися українською армією".

Рубен Брекельманс з винищувачем (Фото: Міноборони Нідерландів)