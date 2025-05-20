Бельгія обіцяє поставити F-16 Україні швидше запланованого. Раніше йшлося про 2026 рік

У березні Брюссель повідомляв, що очікує на нові винищувачі F-35 від США, тому Україні доведеться почекати з постачанням F-16

Тео Франкен (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі заявив, що його країна спробує передати Україні обіцяні винищувачі F-16 раніше запланованого терміну.

"Щодо F-16 – ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина", – сказав він.

У березні стало відомо, що Бельгія перенесла початок постачання винищувачів F-16 Україні на 2026 рік. Причиною Брюссель назвав очікування на нові F-35 від США.

Цього року Бельгія також передасть Україні два винищувачі F-16 для використання їх на запчастини.

4 травня 2025 року повідомлялося, що Україна та Чехія ведуть переговори про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16.

Наступного дня було оголошено, що у межах "коаліції охочих" Чехія із союзниками навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39 на своїх базах.