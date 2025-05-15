Норвегія планує завершити постачання літаків F-16 Україні до кінця року

Частина винищувачів вже в Україні, але їхню кількість не розголошують

Українські F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Норвегія планує завершити постачання Україні літаків F-16, яке було анонсовано влітку 2024 року, протягом поточного року. Частина винищувачів вже прибула до України. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, передає NRK.

За словами міністра, кількість F-16, які вже передані Україні, вирішено не розголошувати.

"Постачання норвезьких F-16 відбувається за планом, але через занепокоєння щодо оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки норвезьких літаків було передано", – сказав він.

Уряд Норвегії оголосив про передання винищувачів F-16 у липні 2024 року. Повідомлялося, що норвезька сторона готова надати шість літаків.

Сандвік також повідомив, що у 2024 році уряд Норвегії збільшив підтримку Повітряних сил України на 1,3 мільярда норвезьких крон (близько $125 млн).

"Завдяки цьому гранту Норвегія робить внесок у покращення протиповітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції протиповітряної оборони", – сказав він.

З осені 2023 року Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів F-16 у Данії.