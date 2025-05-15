Норвегия планирует завершить поставки самолетов F-16 Украине до конца года

Часть истребителей уже в Украине, но их количество не разглашается

Украинские F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Норвегия планирует завершить анонсированную летом 2024 года поставку Украине самолетов F-16 в течение текущего года. Часть истребителей уже прибыла в Украину. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик, передает NRK.

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По словам министра, количество F-16, которые уже переданы Украине, решено не разглашать.

"Поставка норвежских F-16 идет по плану, но из-за беспокойства об оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько норвежских самолетов было передано", – сказал он.

Правительство Норвегии объявило о передаче истребителей F-16 в июле 2024 года. Сообщалось, что норвежская сторона готова предоставить шесть самолетов.

Сандвик также сообщил, что в 2024 году правительство Норвегии увеличило поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон (около $125 млн).

"Благодаря этому гранту Норвегия вносит вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции противовоздушной обороны", – сказал он.

С осени 2023 года Норвегия принимает участие в подготовке украинских пилотов F-16 в Дании.