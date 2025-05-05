"Коаліція охочих". Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії

Володимир Зеленський і Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

У межах "коаліції охочих" Чехія із союзниками навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39 на своїх базах. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр Чехії Петр Фіала.

"Ми готові поглибити наш внесок у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо навчати українських пілотів на F-16 та L-39", – сказав він.

За словами Фіали, навчання відбуватиметься на базах у Чехії.

"Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну", – додав він.

L-39 – це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах.