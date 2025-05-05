"Коаліція охочих". Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії
У межах "коаліції охочих" Чехія із союзниками навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39 на своїх базах. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр Чехії Петр Фіала.
"Ми готові поглибити наш внесок у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо навчати українських пілотів на F-16 та L-39", – сказав він.
За словами Фіали, навчання відбуватиметься на базах у Чехії.
"Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну", – додав він.
L-39 – це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах.
3 травня 2025 року Зеленський повідомив, що у Чехії планується обговорення співпраці щодо розвитку української військової авіації, розширення програм підготовки її пілотів та підтримки українського парку F-16.
На цій же конференції Зеленський повідомив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою.