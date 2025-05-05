У США протестували новітню систему РЕБ для винищувачів F-16
Американська компанія Northrop Grumman оголосила про завершення льотних випробувань новітньої системи радіоелектронної боротьби IVEWS, створеної для винищувачів F-16. Про це повідомляє компанія Northrop Grumman.
Зазначається, що за результатами семимісячних тестувань у бойових умовах, компанія підтвердила готовність до серійного виробництва та інтеграції системи у співпраці з Повітряними силами США.
Зокрема IVEWS продемонструвала:
ефективність протидії широкому спектру сучасних високоточних радіочастотних загроз;
повну сумісність із радарами AN/APG-83 SABR AESA, які можуть працювати одночасно без взаємного перешкоджання.
Тести проводилися на двох авіабазах США із залученням винищувачів F-16 Block 50, що здійснили понад 70 вильотів. Перевірялися різні бойові сценарії – від "повітря-повітря" до "повітря-поверхня", включаючи комбіновані загрози.
"Систему IVEWS протестували одразу на двох літаках під час першого ж польоту, і вона продемонструвала чудові результати", – заявив підполковник Крістофер Джеймс, заступник начальника відділу програм F-16 Повітряних сил США.
У Northrop Grumman підкреслили, що нова РЕБ-система забезпечує рівень захисту, порівнюваний із можливостями літаків п’ятого покоління.
Також система доступна для експорту без обмежень, що відкриває нові перспективи для партнерів США, які експлуатують F-16
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