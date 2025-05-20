Бельгия хочет поставить F-16 Украине быстрее запланированного. Раньше речь шла о 2026-м

В марте Брюссель сообщал, что ожидает новых истребителей F-35 от США, поэтому Украине придется подождать с поставками F-16

Тео Франкен (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Министр обороны Бельгии Тео Франкен перед встречей министров в Брюсселе заявил, что его страна попытается передать Украине обещанные истребители F-16 ранее запланированного срока.

"По поводу F-16 – мы уже есть и останемся в коалиции по F-16, и мы попытаемся поставить самолеты даже раньше определенного срока. Думаю, это тоже хорошая новость", – сказал он.

В марте стало известно, что Бельгия перенесла начало поставок истребителей F-16 Украине на 2026 год. Причиной Брюссель назвал ожидание новых F-35 от США.

В этом году Бельгия также передаст Украине два истребителя F-16 для использования на запчасти.

4 мая 2025 сообщалось, что Украина и Чехия ведут переговоры о создании общей школы для обучения пилотов истребителей F-16.

На следующий день было объявлено, что в рамках "коалиции желающих" Чехия с союзниками будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39 на своих базах.