Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16 – фото

Министр обороны Нидерландов считает, что не существует лучшего назначения для этих самолетов, чем использование их украинскими военными

Истребитель F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды 26 мая отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. В общей сложности Амстердам передал украинским Воздушным силам 24 таких самолета, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Отмечается, что истребители уже вылетели из авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где будут готовиться к передаче Украине. На аэродроме присутствовал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Это ностальгический момент, ведь F-16 десятилетиями были центральной частью нашей авиации. Но теперь, когда мы переходим на F-35, я не могу представить лучшего назначения для этих самолетов, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для украинцев. Они помогают держать российский".

Глава Минобороны Нидерландов подчеркнул, что обычно обучение руководить такими истребителями длится несколько лет, но украинским пилотам и техническому персоналу удалось освоить их очень быстро.

Министр отметил, что F-16 уже помогли Вооруженным Силам Украины перехватывать крылатые ракеты и беспилотники, тем самым спасая жизнь. Он также отметил, что эти истребители имеют "значительно лучшие боевые характеристики и более высокую устойчивость в воздушных боях по сравнению с устаревшими советскими самолетами, которые до сих пор использовались украинской армией".

Рубен Брекельманс с истребителем (Фото: Минобороны Нидерландов)