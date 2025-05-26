Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16 – фото
Нидерланды 26 мая отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. В общей сложности Амстердам передал украинским Воздушным силам 24 таких самолета, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.
Отмечается, что истребители уже вылетели из авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где будут готовиться к передаче Украине. На аэродроме присутствовал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
"Это ностальгический момент, ведь F-16 десятилетиями были центральной частью нашей авиации. Но теперь, когда мы переходим на F-35, я не могу представить лучшего назначения для этих самолетов, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для украинцев. Они помогают держать российский".
Глава Минобороны Нидерландов подчеркнул, что обычно обучение руководить такими истребителями длится несколько лет, но украинским пилотам и техническому персоналу удалось освоить их очень быстро.
Министр отметил, что F-16 уже помогли Вооруженным Силам Украины перехватывать крылатые ракеты и беспилотники, тем самым спасая жизнь. Он также отметил, что эти истребители имеют "значительно лучшие боевые характеристики и более высокую устойчивость в воздушных боях по сравнению с устаревшими советскими самолетами, которые до сих пор использовались украинской армией".
- 15 мая 2025 года министр обороны Норвегии заявил, что его страна планирует завершить поставки Украине самолетов F-16 в течение 2025 года – часть истребителей уже прибыла в Украину.
- 20 мая глава оборонного ведомства Бельгии сообщил, что его страна попытается передать Украине обещанные F-16 раньше запланированного срока.