Далекобійна зброя та IRIS-T. Умєров підбив підсумки угод з Німеччиною
Фото: Міноборони

Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони та купівлю українського медичного обладнання. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати – рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", – заявив очільник українського оборонного відомства.

За його словами, між Україною та Німеччиною було укладено такі домовленості:

Далекобійне озброєння для України. Було підписано документ, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

→ Контракт на засоби ППО. Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

→ Медичне обладнання. Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

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