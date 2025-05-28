Далекобійна зброя та IRIS-T. Умєров підбив підсумки угод з Німеччиною

Після зустрічі Зеленського з Мерцом Німеччина та Україна уклали три оборонні угоди. Міністр оборони Умєров розповів про них

Фото: Міноборони

Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони та купівлю українського медичного обладнання. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати – рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", – заявив очільник українського оборонного відомства.

За його словами, між Україною та Німеччиною було укладено такі домовленості:

→ Далекобійне озброєння для України. Було підписано документ, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

→ Контракт на засоби ППО. Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

→ Медичне обладнання. Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.