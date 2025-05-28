Далекобійна зброя та IRIS-T. Умєров підбив підсумки угод з Німеччиною
Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони та купівлю українського медичного обладнання. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати – рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", – заявив очільник українського оборонного відомства.
За його словами, між Україною та Німеччиною було укладено такі домовленості:
→ Далекобійне озброєння для України. Було підписано документ, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.
→ Контракт на засоби ППО. Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.
→ Медичне обладнання. Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.
- Зеленський з 28 травня перебуває з робочим візитом у Німеччині.
- Напередодні у вечірньому відеозверненні він повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- На пресконференції 28 травня Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.