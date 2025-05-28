Дальнобойное оружие и IRIS-T. Умеров подвел итоги соглашений с Германией
Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Есть конкретные результаты – решения, которые существенно усиливают нашу оборону", – заявил глава украинского оборонного ведомства.
По его словам, между Украиной и Германией были заключены следующие договоренности:
→ Дальнобойное вооружение для Украины. Был подписан документ, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.
→ Контракт на средства ПВО. Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.
→ Медицинское оборудование. Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства.
- Зеленский с 28 мая находится с рабочим визитом в Германии.
- Накануне в вечернем видеообращении он сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.
- На пресс-конференции 28 мая Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.