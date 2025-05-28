Дальнобойное оружие и IRIS-T. Умеров подвел итоги соглашений с Германией

После встречи Зеленского с Мерцом Германия и Украина заключили три оборонных соглашения. Министр обороны Умеров рассказал о них

Фото: Минобороны

Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Есть конкретные результаты – решения, которые существенно усиливают нашу оборону", – заявил глава украинского оборонного ведомства.

По его словам, между Украиной и Германией были заключены следующие договоренности:

→ Дальнобойное вооружение для Украины. Был подписан документ, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.

→ Контракт на средства ПВО. Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.

→ Медицинское оборудование. Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства.