Taurus для Украины. Глава МИД Германии говорит, что с Путиным нужно быть непредсказуемыми

Иоганн Вадефуль заявил, что Германия "действует ответственно" в вопросе поставок оружия Украине

Иоганн Вадефуль (Фото: ЕРА/ANTONIO COTRIM)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль избежал прямого ответа на вопрос о потенциальной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, передает n-tv.

По его словам, федеральное правительство действует таким образом, чтобы оставаться непредсказуемым для российского диктатора Владимира Путина.

"Украина получает необходимую помощь для обороны, однако Германия действует ответственно. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ остается единой и в этом вопросе", – добавил глава немецкой дипломатии.

Накануне канцлер Фридрих Мерц заявил, что США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по территории России. Украина долго просит у Берлина только одно оружие – дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако предыдущее правительство во главе с Олафом Шольцем отказывало Киеву по разным причинам.

26 мая 2025 года немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не изменяла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, и тем самым опроверг слова главы правительства.

На следующий день Мерц объяснил свое заявление о снятии ограничения на дальнобойность переданного Украине оружия. Он подчеркнул, что речь шла о решении, которое уже было принято "некоторое время назад".