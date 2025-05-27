Мерц объяснил, что имел в виду под "снятием ограничений" на дальнобойные удары для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что он имел в виду в своем заявлении о "снятии ограничений на дальнобойность оружия несколькими странами, включая Германию" и почему вицеканцлер Ларс Клингбайль позже заявил, что Германия не изменяла ограничения для Украины. Об этом сообщает Die Zeit.
По словам канцлера, на WDR Europaforum в Берлине 26 мая он упомянул решение, которое уже было принято "некоторое время назад".
"Вчера в Берлине я описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", – сказал Мерц.
Поэтому Клингбайль заявил, что "нет никакого нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство".
Заявление Мерца о снятии ограничений вызвало критику внутри страны, в том числе среди соратников.
Спикер Социал-демократической партии Германии (водит в коалицию) по вопросам внешней политики Ральф Штегнер назвал заявление "неполезным".
По его мнению, все, что "расширяет" войну, неправильно, а для достижения мира нужно "активизировать дипломатические усилия".
- 26 мая Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ.
- В тот же день немецкий вицеканцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опроверг слова главы правительства.