Мерц пояснив, що мав на увазі про "зняття обмежень" на далекобійні удари для України

Раніше канцлер Німеччини повідомив про зняття обмежень на удари вглиб РФ, а потім віцеканцлер спростував цю заяву

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke /EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що він мав на увазі своєю заявою про "зняття обмежень на далекобійність зброї декількома країнами, включно із Німеччиною" і чому віцеканцлер Ларс Клінґбайль пізніше заявив, що Німеччина не змінювала обмеження для України. Про це повідомляє Die Zeit.

За словами канцлера, на WDR Europaforum у Берліні 26 травня він згадав рішення, яке вже було прийнято "деякий час тому".

"Вчора в Берліні я описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", – сказав Мерц.

Саме тому Клінґбайль заявив, що "немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд".

Заява Мерца про зняття обмежень викликала критику всередині країни, зокрема серед соратників.

Речник Соціал-демократичної партії Німеччини (водить до коаліції) із питань зовнішньої політики Ральф Штегнер назвав заяву "некорисною".

На його думку, все, що "розширює" війну, є неправильним, а для досягнення миру треба "активізувати дипломатичні зусилля".