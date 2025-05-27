Мерц пояснив, що мав на увазі про "зняття обмежень" на далекобійні удари для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що він мав на увазі своєю заявою про "зняття обмежень на далекобійність зброї декількома країнами, включно із Німеччиною" і чому віцеканцлер Ларс Клінґбайль пізніше заявив, що Німеччина не змінювала обмеження для України. Про це повідомляє Die Zeit.
За словами канцлера, на WDR Europaforum у Берліні 26 травня він згадав рішення, яке вже було прийнято "деякий час тому".
"Вчора в Берліні я описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", – сказав Мерц.
Саме тому Клінґбайль заявив, що "немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд".
Заява Мерца про зняття обмежень викликала критику всередині країни, зокрема серед соратників.
Речник Соціал-демократичної партії Німеччини (водить до коаліції) із питань зовнішньої політики Ральф Штегнер назвав заяву "некорисною".
На його думку, все, що "розширює" війну, є неправильним, а для досягнення миру треба "активізувати дипломатичні зусилля".
- 26 травня Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на далекобійні удари по РФ.
- В той же день німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду.