Заступник Мерца спростував заяву про зняття обмежень на далекобійні удари по Росії

Співпартієць Шольца заявив, що "немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд"

Ларс Клінґбайль та Фрідріх Мерц (Ілюстративне фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду Фрідріха Мерца. Про це повідомляє телеканал N-tv.

"Що стосується дальності [ударів], я хотів би сказати, що немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд", – розповів Клінґбайль на пресконференції у Берліні.

Медіа припускає, що Мерц не узгоджував свою попередню заяву з віцеканцлером.

Чинний глава уряду представляє консервативну партію ХДС, тим часом Клінґбайль належить до соціал-демократів. З цієї ж політсили був попередній канцлер Олаф Шольц, який послідовно виступав проти передання Україні далекобійних ракет Taurus.

26 травня Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на далекобійні удари по Росії.

На думку канцлера, це матиме вирішальне значення у перебігу російсько-української війни.