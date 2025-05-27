Заступник Мерца спростував заяву про зняття обмежень на далекобійні удари по Росії
Ларс Клінґбайль та Фрідріх Мерц (Ілюстративне фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду Фрідріха Мерца. Про це повідомляє телеканал N-tv.

"Що стосується дальності [ударів], я хотів би сказати, що немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд", – розповів Клінґбайль на пресконференції у Берліні.

Медіа припускає, що Мерц не узгоджував свою попередню заяву з віцеканцлером.

Чинний глава уряду представляє консервативну партію ХДС, тим часом Клінґбайль належить до соціал-демократів. З цієї ж політсили був попередній канцлер Олаф Шольц, який послідовно виступав проти передання Україні далекобійних ракет Taurus.

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  • 26 травня Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на далекобійні удари по Росії.

  • На думку канцлера, це матиме вирішальне значення у перебігу російсько-української війни.

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