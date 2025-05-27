Заместитель Мерца опроверг заявление о снятии ограничений на дальнобойные удары по России
Ларс Клингбайль и Фридрих Мерц (Иллюстративное фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опровергнув слова главы правительства Фридриха Мерца. Об этом сообщает телеканал N-TV.

"Что касается дальности [ударов], я хотел бы сказать, что нет никакого нового соглашения, которое бы выходило за рамки того, что сделало предыдущее правительство", – рассказал Клингбайль на пресс-конференции в Берлине.

Медиа предполагает, что Мерц не согласовывал свое предыдущее заявление с вице-канцлером.

Действующий глава правительства представляет консервативную партию ХДС, между тем Клингбайль относится к социал-демократам. Из этой же политсилы был предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно выступавший против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

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  • 26 мая Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения для Украины на дальнобойные удары по России.

  • По мнению канцлера, это будет иметь решающее значение в ходе российско-украинской войны.

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