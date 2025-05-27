Taurus для України. Глава МЗС Німеччини каже, що з Путіним треба бути непередбачуваними
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уникнув прямої відповіді на запитання щодо потенційного передання Україні далекобійних ракет Taurus, передає n-tv.
За його словами, федеральний уряд діє таким чином, щоб залишатися непередбачуваним для російського диктатора Володимира Путіна.
"Україна отримує необхідну допомогу для оборони, проте Німеччина діє відповідально. Коаліція ХДС/ХСС і СДПН залишається єдиною і в цьому питанні", – додав очільник німецької дипломатії.
Напередодні канцлер Фрідріх Мерц заявив, що США, Велика Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по території Росії. Україна тривалий час просить у Берліна тільки одну зброю – далекобійні крилаті ракети Taurus. Однак попередній уряд на чолі з Олафом Шольцом відмовляв Києву з різних причин.
- 26 травня 2025 року німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду.
- Наступного дня Мерц пояснив свою заяву про зняття обмеження на далекобійність переданої Україні зброї. Він наголосив, що йшлося про рішення, яке вже було прийнято "деякий час тому".