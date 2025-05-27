Taurus для України. Глава МЗС Німеччини каже, що з Путіним треба бути непередбачуваними

Йоганн Вадефуль (Фото: ЕРА/ANTONIO COTRIM)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уникнув прямої відповіді на запитання щодо потенційного передання Україні далекобійних ракет Taurus, передає n-tv.

За його словами, федеральний уряд діє таким чином, щоб залишатися непередбачуваним для російського диктатора Володимира Путіна.

"Україна отримує необхідну допомогу для оборони, проте Німеччина діє відповідально. Коаліція ХДС/ХСС і СДПН залишається єдиною і в цьому питанні", – додав очільник німецької дипломатії.

Напередодні канцлер Фрідріх Мерц заявив, що США, Велика Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по території Росії. Україна тривалий час просить у Берліна тільки одну зброю – далекобійні крилаті ракети Taurus. Однак попередній уряд на чолі з Олафом Шольцом відмовляв Києву з різних причин.

26 травня 2025 року німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду.

Наступного дня Мерц пояснив свою заяву про зняття обмеження на далекобійність переданої Україні зброї. Він наголосив, що йшлося про рішення, яке вже було прийнято "деякий час тому".