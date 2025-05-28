Мерц о дальнобойном оружии для Украины: Заключим соглашение, ограничений на удары не будет

Немецкий канцлер сообщил, что Берлин также будет покрывать значительную часть расходов на системы спутниковой связи Starlink для Украины

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.

"Я не буду вдаваться в детали, но могу сказать, что наша военная поддержка будет продолжена и расширена. Это все для того, чтобы Украина сейчас и в будущем смогла оградить себя от российской агрессии", – сказал Мерц.

Он заявил, что Германия будет покрывать значительную часть расходов на системы спутниковой связи Starlink для Украины.

"А также наши министры обороны сегодня подпишут соглашение о приобретении дальнобойных систем украинского производства. И не будет ограничений для дальнобойного оружия – Украина сможет в полном объеме себя защитить", – подытожил немецкий канцлер.