Мерц о дальнобойном оружии для Украины: Заключим соглашение, ограничений на удары не будет
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
"Я не буду вдаваться в детали, но могу сказать, что наша военная поддержка будет продолжена и расширена. Это все для того, чтобы Украина сейчас и в будущем смогла оградить себя от российской агрессии", – сказал Мерц.
Он заявил, что Германия будет покрывать значительную часть расходов на системы спутниковой связи Starlink для Украины.
"А также наши министры обороны сегодня подпишут соглашение о приобретении дальнобойных систем украинского производства. И не будет ограничений для дальнобойного оружия – Украина сможет в полном объеме себя защитить", – подытожил немецкий канцлер.
- Зеленский с 28 мая находится с рабочим визитом в Германии.
- Накануне в вечернем видеообращении он сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.