Зеленский едет к Мерцу в Берлин
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетит Берлин. Канцлер Фридрих Мерц примет украинского лидера с военными почестями в канцелярии, сообщает правительство Германии.
Визит будет посвящен поддержке Германией Украины и усилиям по достижению прекращения огня.
После переговоров состоится общий обед, а совместная пресс-конференция запланирована на 13:30 (14:00 по киевскому времени). После этого обе стороны встретятся с представителями германских компаний.
Во второй половине дня Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Их переговоры пройдут во дворце Бельвю.
Ранее отмечалось, что Мерц якобы планирует обсудить с украинским президентом возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией. Также он может проинформировать о планах нового пакета санкций Евросоюза против России, чтобы усилить давление на переговорный процесс.
Кроме того, "спонтанным запланированным визитом" Мерц и Зеленский хотят поддержать динамику усилий Европы по проведению переговоров между Украиной и РФ. Также не исключается, что представители двух стран могут обсудить во время личной встречи дальнейшую военную помощь Украине.
- 26 мая Мерц заявил, что больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину. К такому мнению пришли совместно Германия, Франция и Британия.
- В тот же день немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опровергнув слова главы правительства.
- 27 мая Мерц объяснил свое заявление о снятии ограничения на дальнобойность переданного Украине оружия. Он подчеркнул, что речь шла о решении, которое уже было принято "некоторое время назад".