Зеленский едет к Мерцу в Берлин

Зеленский во время визита также встретится с президентом Германии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетит Берлин. Канцлер Фридрих Мерц примет украинского лидера с военными почестями в канцелярии, сообщает правительство Германии.

Визит будет посвящен поддержке Германией Украины и усилиям по достижению прекращения огня.

После переговоров состоится общий обед, а совместная пресс-конференция запланирована на 13:30 (14:00 по киевскому времени). После этого обе стороны встретятся с представителями германских компаний.

Во второй половине дня Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Их переговоры пройдут во дворце Бельвю.

Ранее отмечалось, что Мерц якобы планирует обсудить с украинским президентом возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией. Также он может проинформировать о планах нового пакета санкций Евросоюза против России, чтобы усилить давление на переговорный процесс.

Кроме того, "спонтанным запланированным визитом" Мерц и Зеленский хотят поддержать динамику усилий Европы по проведению переговоров между Украиной и РФ. Также не исключается, что представители двух стран могут обсудить во время личной встречи дальнейшую военную помощь Украине.

26 мая Мерц заявил, что больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину. К такому мнению пришли совместно Германия, Франция и Британия.

В тот же день немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опровергнув слова главы правительства.

27 мая Мерц объяснил свое заявление о снятии ограничения на дальнобойность переданного Украине оружия. Он подчеркнул, что речь шла о решении, которое уже было принято "некоторое время назад".