Spiegel: Зеленский на этой неделе может встретиться с Мерцом и Штайнмайером в Берлине

Президент может обсудить дальнейшую поддержку Украины и переговоры с РФ

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 28 мая может посетить Германию, где встретится с канцлером и президентом. Об этом сообщает Spiegel.

По информации немецкого журнала, канцлер Германии Фридрих Мерц планирует обсудить с украинским президентом возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией. Также он может проинформировать его о планах нового пакета санкций Евросоюза против России, чтобы усилить давление для переговорного процесса.

Также сообщается, что Зеленский может встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отмечается, что "спонтанно запланированным визитом" Мерц и Зеленский хотят поддержать динамику усилий Европы по проведению переговоров между Украиной и РФ. Также не исключается, что представители двух стран могут обсудить во время личной встречи дальнейшую военную помощь Украине.