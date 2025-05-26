Spiegel: Зеленский на этой неделе может встретиться с Мерцом и Штайнмайером в Берлине
Президент Владимир Зеленский 28 мая может посетить Германию, где встретится с канцлером и президентом. Об этом сообщает Spiegel.
По информации немецкого журнала, канцлер Германии Фридрих Мерц планирует обсудить с украинским президентом возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией. Также он может проинформировать его о планах нового пакета санкций Евросоюза против России, чтобы усилить давление для переговорного процесса.
Также сообщается, что Зеленский может встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Отмечается, что "спонтанно запланированным визитом" Мерц и Зеленский хотят поддержать динамику усилий Европы по проведению переговоров между Украиной и РФ. Также не исключается, что представители двух стран могут обсудить во время личной встречи дальнейшую военную помощь Украине.
- 22 мая Мерц не исключил, что переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы.
- 23 мая немецкий канцлер призвал Китай поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией.
- 26 мая Мерц заявил, что больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину. К такому мнению пришли совместно Германия, Франция и Британия.