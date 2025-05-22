Мерц заявил, что переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы

Фридрих Мерц (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут длиться месяцами, несмотря на рост дипломатического импульса в последние недели. Такое мнение он высказал на брифинге в Вильнюсе, передает газета Politico.

"У нас нет иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев", – сказал Мерц.

Подтверждая постоянную военную поддержку Украины со стороны Германии, он заявил, что Берлин активно настаивает на дипломатическом урегулировании.

"Мы действительно не упускаем ни одной возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени", – констатировал канцлер Германии.

Он отметил важность единства Запада, заявив, что координация с партнерами в Европейском Союзе и связь с законодателями США будут оставаться центральными элементами немецкой стратегии.

21 мая 2025 года Мерц заявил, что пока нет признаков того, что война России против Украины завершится в ближайшее время.

22 мая руководитель аппарата Мерца сказал, что Европе следует рассмотреть гораздо более жесткие санкции против России, такие как запрет на газ или уран или использование замороженных российских государственных активов, несмотря на то, что это может ударить по самому ЕС.