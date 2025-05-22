Мерц заявив, що переговори про припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці

Фрідріх Мерц (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні перебувають на ранній стадії та можуть тривати місяцями, попри зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні. Таку думку він висловив на брифінгу у Вільнюсі, передає газета Politico.

"Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців", – сказав Мерц.

Підтверджуючи постійну військову підтримку України з боку Німеччини, він заявив, що Берлін активно наполягає на дипломатичному врегулюванні.

"Ми справді не втрачаємо жодної можливості досягти дипломатичного вирішення тут. Але ми знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу", – констатував канцлер Німеччини.

Він наголосив на важливості єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами в Європейському Союзі та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

21 травня 2025 року Мерц заявив, що наразі немає ознак того, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом.

22 травня керівник апарату Мерца сказав, що Європі потрібно розглянути набагато жорсткіші санкції проти Росії, такі як заборона на газ чи уран або використання заморожених російських державних активів, попри те, що це може вдарити по самому ЄС.