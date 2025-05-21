Мерц – про розмову Трампа з Путіним: Наразі немає ознак того, що війна швидко закінчиться

Він припустив, що делегації України та РФ зберуться на переговори у Ватикані

Фрідріх Мерц (Фото: Angelo Carconi / EPA)

Наразі немає ознак того, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив на Дні будівельної індустрії в Берліні, передає Tagesspiegel.

"Те, що ми зараз переживаємо в Україні у відносинах з Росією, викликає в мене деяке занепокоєння щодо майбутніх днів, тижнів і, можливо, місяців", – сказав Мерц.

Він додав, що для нього було важливо, щоб "ми дуже швидко надіслали сигнал з Німеччини, що ми хочемо докладати більше зусиль, ніж раніше, щоб діяти в координації з нашими європейськими партнерами, але також, де це можливо, в координації з нашими американськими партнерами".

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Також німецький канцлер прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Наразі немає ознак того, що ця війна швидко закінчиться", – сказав політик.

Він висловив сподівання, що українські та російські сторони тепер зможуть зібратися разом для корисної зустрічі у Ватикані.

"Але це, так би мовити, остання земна інстанція, і нам усім залишається тільки сподіватися, що хоча б там вдасться об'єднати сторони, які конфліктують, для конструктивного обговорення", – наголосив Мерц.

19 травня Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.