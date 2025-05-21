Мерц – про розмову Трампа з Путіним: Наразі немає ознак того, що війна швидко закінчиться
Наразі немає ознак того, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив на Дні будівельної індустрії в Берліні, передає Tagesspiegel.
"Те, що ми зараз переживаємо в Україні у відносинах з Росією, викликає в мене деяке занепокоєння щодо майбутніх днів, тижнів і, можливо, місяців", – сказав Мерц.
Він додав, що для нього було важливо, щоб "ми дуже швидко надіслали сигнал з Німеччини, що ми хочемо докладати більше зусиль, ніж раніше, щоб діяти в координації з нашими європейськими партнерами, але також, де це можливо, в координації з нашими американськими партнерами".
Також німецький канцлер прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Наразі немає ознак того, що ця війна швидко закінчиться", – сказав політик.
Він висловив сподівання, що українські та російські сторони тепер зможуть зібратися разом для корисної зустрічі у Ватикані.
"Але це, так би мовити, остання земна інстанція, і нам усім залишається тільки сподіватися, що хоча б там вдасться об'єднати сторони, які конфліктують, для конструктивного обговорення", – наголосив Мерц.
- 19 травня Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.
- Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.