Мерц – о разговоре Трампа с Путиным: Пока нет признаков того, что война скоро закончится

Он предположил, что делегации Украины и РФ соберутся на переговоры в Ватикане

Фридрих Мерц (Фото: Angelo Carconi / EPA)

Пока нет признаков того, что война России против Украины завершится в ближайшее время, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал на Дне строительной индустрии в Берлине, передает Tagesspiegel.

"То, что мы сейчас переживаем в Украине в отношениях с Россией, вызывает у меня некоторое беспокойство по поводу будущих дней, недель и, возможно, месяцев", – сказал Мерц.

Он добавил, что для него было важно, чтобы "мы очень быстро послали сигнал из Германии, что мы хотим прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы действовать в координации с нашими европейскими партнерами, но также, где это возможно, в координации с нашими американскими партнерами".

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Также немецкий канцлер прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Пока нет признаков того, что эта война скоро закончится", – сказал политик.

Он выразил надежду на то, что украинские и российские стороны теперь смогут собраться вместе для полезной встречи в Ватикане.

"Но это, так сказать, последняя земная инстанция, и нам всем остается только надеяться, что хотя бы там удастся объединить конфликтующие стороны для конструктивного обсуждения", — подчеркнул Мерц.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.

После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров Украины о результатах переговоров.