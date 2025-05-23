Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией

Немецкий канцлер провел телефонный разговор с китайским лидером, обсудив российско-украинскую войну и пути ее завершения

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого призвал его поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом заявил спикер правительства ФРГ Стефан Корнелиус, сообщает n-tv.

Отмечается, что во время разговора Мерц рассказал Си о "общих усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня".

"Он призвал поддержать эти усилия", – добавил Корнелиус.

Пекин неоднократно говорил, что поддерживает "любые" усилия по прекращению российско-украинской войны, не вдаваясь в детали. Китай регулярно призывает Киев и Москву к дипломатическому разрешению конфликта – путем переговоров, в том числе прямых.