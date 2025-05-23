Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого призвал его поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом заявил спикер правительства ФРГ Стефан Корнелиус, сообщает n-tv.
Отмечается, что во время разговора Мерц рассказал Си о "общих усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня".
"Он призвал поддержать эти усилия", – добавил Корнелиус.
Пекин неоднократно говорил, что поддерживает "любые" усилия по прекращению российско-украинской войны, не вдаваясь в детали. Китай регулярно призывает Киев и Москву к дипломатическому разрешению конфликта – путем переговоров, в том числе прямых.
- 19 мая 2025 года президент США Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.
- После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.
- На следующий день спикер МИД Китая Мао Нин заявил, что Китай поддерживает прямой диалог между Украиной и Россией по урегулированию войны.