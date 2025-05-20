В Китае прокомментировали разговор Трампа с Путиным. Поддержали прямой диалог Украины с РФ

Пекин поддерживает все усилия, способствующие установлению мира в Украине, уточнили в МИД КНР

Мао Нин (Фото: Jessica Lee/EPA)

Китай поддерживает прямой диалог между Украиной и Россией по урегулированию войны. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, передает Укринформ.

"Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Украиной и Россией, а также политическое решение текущего кризиса [так в Китае называют войну РФ против Украины]", – сказала Мао.

Пресс-секретарь китайского МИД добавила, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие установлению мира в Украине.

"Китай надеется, что посредством переговоров сторонам конфликта удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое одобрят обе стороны", — отметила Мао.

Она также отметила готовность Китая работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для урегулирования войны России против Украины.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным.

После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.