В Китае прокомментировали разговор Трампа с Путиным. Поддержали прямой диалог Украины с РФ
Китай поддерживает прямой диалог между Украиной и Россией по урегулированию войны. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, передает Укринформ.
"Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Украиной и Россией, а также политическое решение текущего кризиса [так в Китае называют войну РФ против Украины]", – сказала Мао.
Пресс-секретарь китайского МИД добавила, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие установлению мира в Украине.
"Китай надеется, что посредством переговоров сторонам конфликта удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое одобрят обе стороны", — отметила Мао.
Она также отметила готовность Китая работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для урегулирования войны России против Украины.
- 19 мая Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным.
- После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.