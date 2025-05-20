У Китаї прокоментували розмову Трампа з Путіним. Підтримали прямий діалог України з РФ

Пекін підтримує всі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні, уточнили в МЗС КНР

Мао Нін (Фото: Jessica Lee/EPA)

Китай підтримує прямий діалог між Україною та Росією щодо врегулювання війни. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, передає Укрінформ.

"Китай підтримує прямий діалог і переговори між Україною та Росією, а також політичне вирішення поточної кризи [так у Китаї називають війну РФ проти України]", – сказала Мао.

Речниця китайського МЗС додала, що Пекін підтримує всі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні.

"Китай сподівається, що за допомогою переговорів сторонам конфлікту вдасться досягти справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яку схвалять обидві сторони", – зазначила Мао.

Вона також наголосила на готовності Китаю працювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль для врегулювання війни Росії проти України.

19 травня Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.