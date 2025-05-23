Мерц закликав Сі Цзіньпіна підтримати ідею припинення вогню між Україною та Росією
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої закликав його підтримати ідею припинення вогню між Україною та Росією. Про це заявив речник уряду ФРН Стефан Корнеліус, повідомляє n-tv.
Зазначається, що під час розмови Мерц розповів Сі про "спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню".
"Він закликав підтримати ці зусилля", – додав Корнеліус.
Пекін неодноразово казав, що підтримує "будь-які" зусилля щодо припинення російсько-української війни, водночас не вдаючись у деталі. Китай регулярно закликає Київ і Москву до дипломатичного розв'язання конфлікту – шляхом переговорів, зокрема прямих.
- 19 травня 2025 року президент США Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.
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