Мерц закликав Сі Цзіньпіна підтримати ідею припинення вогню між Україною та Росією

Німецький канцлер провів телефонну розмову з китайським лідером, обговоривши російсько-українську війну та шляхи щодо її завершення

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої закликав його підтримати ідею припинення вогню між Україною та Росією. Про це заявив речник уряду ФРН Стефан Корнеліус, повідомляє n-tv.

Зазначається, що під час розмови Мерц розповів Сі про "спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню".

"Він закликав підтримати ці зусилля", – додав Корнеліус.

Пекін неодноразово казав, що підтримує "будь-які" зусилля щодо припинення російсько-української війни, водночас не вдаючись у деталі. Китай регулярно закликає Київ і Москву до дипломатичного розв'язання конфлікту – шляхом переговорів, зокрема прямих.