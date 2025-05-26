Spiegel: Зеленський цього тижня може зустрітися з Мерцом і Штайнмаєром у Берліні

Президент може обговорити подальшу підтримку України та переговори з РФ

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 28 травня може відвідати Німеччину, де зустрінеться з канцлером і президентом. Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією німецького журналу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує обговорити з українським президентом можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією. Також він може проінформувати його про плани нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, щоб посилити тиск на переговорний процес.

Також повідомляється, що Зеленський може зустрітися із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зазначається, що "спонтанно запланованим візитом" Мерц і Зеленський хочуть підтримати динаміку зусиль Європи щодо проведення переговорів між Україною та РФ. Також не відкидається, що представники двох країн можуть обговорити під час особистої зустрічі подальшу військову допомогу Україні.