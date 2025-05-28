Зеленський їде до Мерца в Берлін

Зеленський під час візиту зустрінеться також із президентом Німеччини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський 28 травня відвідає Берлін. Канцлер Фрідріх Мерц прийме українського лідера з військовими почестями в канцелярії, повідомляє уряд Німеччини.

Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню.

Після переговорів відбудеться спільний обід, а спільна пресконференція запланована на 13:30 (14:00 за київським часом). Після цього обидві сторони зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Їх переговори відбудуться в палаці Бельвю.

Раніше зазначалося, що Мерц нібито планує обговорити з українським президентом можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією. Також він може проінформувати його про плани нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, щоб посилити тиск на переговорний процес.

Окрім цього, "спонтанним запланованим візитом" Мерц і Зеленський хочуть підтримати динаміку зусиль Європи щодо проведення переговорів між Україною та РФ. Також не відкидається, що представники двох країн можуть обговорити під час особистої зустрічі подальшу військову допомогу Україні.

26 травня Мерц заявив, що більше немає обмежень на далекобійність зброї, яка була поставлена в Україну. Такої думки дійшли спільно Німеччина, Франція та Британія.

Того ж дня німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду.

27 травня Мерц пояснив свою заяву про зняття обмеження на далекобійність переданої Україні зброї. Він наголосив, що йшлося про рішення, яке вже було ухвалено "деякий час тому".