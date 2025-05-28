По словам главы пророссийской партии, общество должно влиять на внешнеполитические решения

Сара Вагенкнехт (Фото: Flickr)

Глава немецкой ультралевой партии Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума по курсу федерального правительства на фоне дебатов о возможных поставках оружия в Украину без ограничений дальности, сообщает ntv.

Вагенкнехт раскритиковала политику правительства Германии по поставкам вооружения Украине, в частности возможное предоставление крылатых ракет Taurus.

"Поворот канцлера к политике вооружений абсолютно безответственен. Если немецкое оружие – возможно, ракеты Taurus в будущем поразят российские города, это будет равносильно объявлению войны Москве", – сказала Вагенкнехт.

Она также выразила обеспокоенность по поводу возможного изменения политики относительно ограничений на дальность действия вооружения.

"Сначала федеральное правительство засекречивает поставки оружия, а затем отменяет ограничения на дальность – это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить Taurus или уже сделало это", – сказала глава BSW.

По ее мнению, такое отношение к гражданам якобы неприемлемо, и она призвала к проведению референдума.

"Нам нужен референдум о политике Германии по Украине, особенно относительно запрета поставок ракет Taurus", – требовала Вагенкнехт.

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Она подчеркнула, что общество должно иметь право влиять на внешнеполитические решения.

"Не может быть так, что общественность будет исключена, а затем мы вдруг проснемся в ядерной войне", – отметила она.

Справка Сара Вагенкнехт — немецкая политика, известная своей приверженностью Кремлю. Она ранее призывала к Сара Вагенкнехт — немецкая политика, известная своей приверженностью Кремлю. Она ранее призывала к роспуску НАТО и созданию совместного альянса безопасности с Россией, а также выступала за возвращение России в состав Большой восьмерки.