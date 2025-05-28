"Подруга Путина" в Германии хочет провести референдум о Taurus для Украины
Глава немецкой ультралевой партии Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума по курсу федерального правительства на фоне дебатов о возможных поставках оружия в Украину без ограничений дальности, сообщает ntv.
Вагенкнехт раскритиковала политику правительства Германии по поставкам вооружения Украине, в частности возможное предоставление крылатых ракет Taurus.
"Поворот канцлера к политике вооружений абсолютно безответственен. Если немецкое оружие – возможно, ракеты Taurus в будущем поразят российские города, это будет равносильно объявлению войны Москве", – сказала Вагенкнехт.
Она также выразила обеспокоенность по поводу возможного изменения политики относительно ограничений на дальность действия вооружения.
"Сначала федеральное правительство засекречивает поставки оружия, а затем отменяет ограничения на дальность – это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить Taurus или уже сделало это", – сказала глава BSW.
По ее мнению, такое отношение к гражданам якобы неприемлемо, и она призвала к проведению референдума.
"Нам нужен референдум о политике Германии по Украине, особенно относительно запрета поставок ракет Taurus", – требовала Вагенкнехт.
Она подчеркнула, что общество должно иметь право влиять на внешнеполитические решения.
"Не может быть так, что общественность будет исключена, а затем мы вдруг проснемся в ядерной войне", – отметила она.
- 26 мая Мерц заявил, что больше нет ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину. К такому мнению пришли совместно Германия, Франция и Британия.
- В тот же день немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что его страна не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России, опровергнув слова главы правительства.
- 27 мая Мерц объяснил свое заявление о снятии ограничения на дальнобойность переданного Украине оружия. Он подчеркнул, что речь шла о решении, которое уже было принято "некоторое время назад".