"Подруга Путіна" в Німеччині хоче провести референдум щодо Taurus для України
Очільниця німецької ультралівої партії Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо курсу федерального уряду на тлі дебатів про можливі постачання зброї в Україну без обмежень дальності, повідомляє ntv.
Вагенкнехт розкритикувала політику уряду Німеччини щодо постачання озброєння Україні, зокрема можливе надання крилатих ракет Taurus.
"Поворот канцлера до політики озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, ракети Taurus у майбутньому вразять російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", – сказала Вагенкнехт.
Вона також висловила занепокоєння через можливу зміну політики щодо обмежень на дальність дії озброєння.
"Спочатку федеральний уряд засекречує постачання зброї, а потім скасовує обмеження на дальність – це має сенс лише в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити Taurus або вже зробив це", – сказала голова BSW.
На її думку, таке ставлення до громадян є нібито неприйнятним, і вона закликала до проведення референдуму.
"Нам потрібен референдум щодо політики Німеччини стосовно України, особливо щодо заборони постачання ракет Taurus", – вимагала Вагенкнехт.
Вона наголосила, що суспільство повинне мати право впливати на зовнішньополітичні рішення.
"Не може бути так, що громадськість буде виключена, а потім ми раптом прокинемося в ядерній війні", – зазначила вона.
- 26 травня Мерц заявив, що більше немає обмежень на далекобійність зброї, яка була поставлена в Україну. Такої думки дійшли спільно Німеччина, Франція та Британія.
- Того ж дня німецький віцеканцлер Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду.
- 27 травня Мерц пояснив свою заяву про зняття обмеження на далекобійність переданої Україні зброї. Він наголосив, що йшлося про рішення, яке вже було ухвалено "деякий час тому".