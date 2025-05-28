За словами очільниці проросійської партії, суспільство повинно впливати на зовнішньополітичні рішення

Сара Вагенкнехт (Фото: Flickr)

Очільниця німецької ультралівої партії Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо курсу федерального уряду на тлі дебатів про можливі постачання зброї в Україну без обмежень дальності, повідомляє ntv.

Вагенкнехт розкритикувала політику уряду Німеччини щодо постачання озброєння Україні, зокрема можливе надання крилатих ракет Taurus.

"Поворот канцлера до політики озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, ракети Taurus у майбутньому вразять російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", – сказала Вагенкнехт.

Вона також висловила занепокоєння через можливу зміну політики щодо обмежень на дальність дії озброєння.

"Спочатку федеральний уряд засекречує постачання зброї, а потім скасовує обмеження на дальність – це має сенс лише в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити Taurus або вже зробив це", – сказала голова BSW.

На її думку, таке ставлення до громадян є нібито неприйнятним, і вона закликала до проведення референдуму.

"Нам потрібен референдум щодо політики Німеччини стосовно України, особливо щодо заборони постачання ракет Taurus", – вимагала Вагенкнехт.

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Вона наголосила, що суспільство повинне мати право впливати на зовнішньополітичні рішення.

"Не може бути так, що громадськість буде виключена, а потім ми раптом прокинемося в ядерній війні", – зазначила вона.

Довідка Сара Вагенкнехт — німецька політикиня, відома своєю прихильністю до Кремля. Вона раніше закликала до Сара Вагенкнехт — німецька політикиня, відома своєю прихильністю до Кремля. Вона раніше закликала до розпуску НАТО та створення спільного безпекового альянсу з Росією, а також виступала за повернення Росії до складу Великої вісімки.