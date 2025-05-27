Зеленский провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на удары РФ

Украина активно привлекает бизнес к производству оружия – прежде всего дронов, перехватчиков, крылатых ракет и баллистики

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с топ-военными о способности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы.

"Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это значит увеличивать наше производство – наших дронов, наших ракет", – заявил глава государства.

По его словам, Украина активно привлекает бизнес к производству оружия – прежде всего ударных дронов, перехватчиков, крылатых ракет и баллистики.

Кроме того, готовятся новые договоренности с союзниками в Европе для инвестиций именно в украинское производство – прежде всего беспилотного и дальнобойного элемента.

"Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать четко последствия того, что делают против Украины", – добавил Зеленский.

В ночь на 25 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев. В общей сложности было 367 средств воздушного нападения.

В ночь на 26 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 364 средств воздушного нападения.

С вечера 26 мая и в ночь на 27-е Россия вновь атаковала Украину с воздуха, однако использовала в разы меньше средств по сравнению с предыдущими днями. Россия запустила 60 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.