Россия снова била по Украине беспилотниками, но их было уже в пять раз меньше

Для сравнения – в ночь на 25 мая РФ использовала 298 дронов, в ночь на 26 – 355. Этой ночью было 60

Последствия в Сумах (Фото: ГСЧС)

С вечера 26 мая и в ночь на 27-е Россия снова атаковала Украину с воздуха, однако использовала в разы меньше средств по сравнению с предыдущими днями. Россия запустила 60 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА на востоке, севере и юге страны.

35 дронов сбиты огневыми средствами поражения, восемь – локационно потеряно/подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание в девяти локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в трех локациях.

В частности, около 01:30 Россия ударила дроном по Сумам, в результате чего произошел пожар на территории одного из промышленных предприятий, сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Повреждены также транспортные средства.

Около 04:30 Сумы снова были атакованы – на этот раз авиаударом. В результате повреждены по меньшей мере семь частных домов, один двухэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

В Днепропетровской области, как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, в результате атаки в Самаровском районе ранен мужчина. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

В районе Синельниково громко было в Межевской и Маломихайловской общинах. Из-за ударов дронами разных типов повреждено сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По Никопольскому району агрессор применял FPV, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с беспилотника. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака