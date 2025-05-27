Росія знову гатила по Україні безпілотниками, але їх було вже вп'ятеро менше
З вечора 26 травня і в ніч проти 27-го Росія знову атакувала Україну з повітря, проте використала в рази менше засобів порівняно із попередніми днями. Росія запустила 60 ударних дронів і безпілотників-імітаторів, повідомили Повітряні сили.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА на сході, півночі та півдні країни.
35 дронів збито вогневими засобами ураження, вісім – локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у трьох локаціях.
Зокрема, близько 01:30 Росія вдарила дроном по Сумах, внаслідок чого сталася пожежа на території одного з промислових підприємств, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.
Пошкоджено також транспортні засоби.
Близько 04:30 Суми знову були атаковані – цього разу авіаударом. У результаті пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, один двоповерховий житловий будинок і декілька автівок.
У Дніпропетровській області, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок атаки в Самарівському районі поранено чоловіка. Зайнялися приватний будинок і господарська споруда.
На Синельниківщині гучно було у Межівській і Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також у цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
По Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено машину швидкої допомоги та легковик.
- У ніч проти 25 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ. Загалом було 367 засобів повітряного нападу.
- У ніч проти 26 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу.