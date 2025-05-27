Росія знову гатила по Україні безпілотниками, але їх було вже вп'ятеро менше

Для порівняння – у ніч проти 25 травня РФ використала 298 дронів, у ніч проти 26-го – 355. Цієї ночі було 60

Наслідки у Сумах (Фото: ДСНС)

З вечора 26 травня і в ніч проти 27-го Росія знову атакувала Україну з повітря, проте використала в рази менше засобів порівняно із попередніми днями. Росія запустила 60 ударних дронів і безпілотників-імітаторів, повідомили Повітряні сили.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА на сході, півночі та півдні країни.

35 дронів збито вогневими засобами ураження, вісім – локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у трьох локаціях.

Зокрема, близько 01:30 Росія вдарила дроном по Сумах, внаслідок чого сталася пожежа на території одного з промислових підприємств, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Пошкоджено також транспортні засоби.

Близько 04:30 Суми знову були атаковані – цього разу авіаударом. У результаті пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, один двоповерховий житловий будинок і декілька автівок.

У Дніпропетровській області, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок атаки в Самарівському районі поранено чоловіка. Зайнялися приватний будинок і господарська споруда.

На Синельниківщині гучно було у Межівській і Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також у цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

По Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено машину швидкої допомоги та легковик.

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака