РФ ударила по Харькову, Хмельницкой и Запорожской областям. Гремят взрывы в Киеве

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

26 мая российские войска атаковали Харьков, село Юрковку Запорожской области и Хмельницкую область. Также утром в Киеве раздаются взрывы, сообщает журналист LIGA.net в столице.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ночью в 01:01 сообщил, что Россия атакует БпЛА Харьков и пригород. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы.

Впоследствии о взрывах начал писать мэр Харькова Игорь Терехов.

В 02:03 он сообщил о прилетах в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие, в Шевченковском – попадание в офисное здание, повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранение осколками стекла.

В 03:00 Терехов написал, что количество пострадавших в Шевченковском районе выросло до трех человек.

Как сообщает Суспильне, в Харькове раздалось по меньшей мере 13 взрывов.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что после полуночи российские войска обстреляли село Юрковка Запорожского района.

Враг попал по частному дому – он разрушен. Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом.

Получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Последствия обстрела (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Киевская городская военная администрация в 06:03 сообщила, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Также Россия вторую ночь подряд атаковала Хмельницкую область. По данным главы Хмельницкой военной администрации Сергея Тюрина, в результате атаки РФ в ночь на 26 мая повреждения частные домохозяйства и предприятия.

В момент публикации новости атака БпЛА по Украине продолжается. Также фиксировались пуски ракет, сообщают в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 04:27 была зафиксирована группа ракет через Винницкую область на Староконстантинов.

В 05:54 Воздушные силы информировали о "шахедах" на востоке и в центре Киевской области – курсом на столицу; на севере Киевской области – курсом на Житомирскую; на юге Киевской области – курсом западнее.

Фиксировались БпЛА в центре Полтавской области – курсом на Миргород.

В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Погибли 13 человек, еще более 60 получили ранения.

За ночь Россия применила по Украине 367 средств воздушного нападения. Сбиты 45 крылатых ракет и обезврежены 266 БпЛА.